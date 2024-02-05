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中鼎：台積電南科再生水廠日產2萬噸水 節水30%

2024/2/5 19:48
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（中央社記者潘智義台北5日電）中鼎今天表示，全球首座工業廢水回用至半導體製程的「台積電南科再生水廠」，目前產水量為每日2萬噸，有效協助台積公司南科廠區節省自來水量達30%。

中鼎發布新聞稿指出，台積電南科再生水廠由中鼎集團打造，2022年9月正式營運，並於近期取得環境教育設施場所認證，提供免費環境教育課程。未來全期供水量預計可達每日6.7萬噸，以穩定的再生水源，持續降低自來水用量需求，達成地球永續發展的目標。

中鼎說明，台積電南科再生水廠位於台南市善化區，由台積公司委託中鼎進行投資、設計、興建及20年的操作營運（Design, Build, Own and Operation, DBOO）。

另外，為讓更多人了解再生水資源、提供優質的教學服務，該廠特別成立環境教育學習園區，以中鼎「綠色工程」的核心概念出發，設計出涵蓋「水資源利用」、「再生水處理技術」、「企業責任與合作」、「綠色工程」及「循環經濟」等5大面向的教學主題。

中鼎解釋，現階段課程服務方案，包括國小學生分齡課程、水知能相關領域院校學生及團體廠區參訪、學校教師研習。目前已接待超過40場次、1200人次，未來更將逐年發展新課程方案及相關主題活動。（編輯：趙蔚蘭）1130205

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