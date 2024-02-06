台虹簽綠電採購協議 泰國新廠導入太陽能發電

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（中央社記者吳家豪台北6日電）為打造RE100綠色工廠，軟性銅箔基板大廠台虹科技集團與泰國ENMAX Group今天簽訂太陽能系統及綠證採購合約，將在泰國新廠區建置屋頂型太陽能發電系統，打造為綠色製造的示範工廠，並簽署10年購置總量達7500萬度的綠色電力證書採購協議。

台虹發布新聞稿指出，為實現永續發展目標、推動低碳經濟，首先計劃將新設立的泰國廠打造為RE100再生能源倡議的綠色工廠。

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台虹指出，泰國新廠將如預期於2024年第2季量產、5月舉行揭幕儀式，新廠全面竣工後，將成為集團綠色製造的示範標竿，並為集團東南亞營運奠定發展基石。

台虹表示，ENMAX Group專注於再生能源和節能技術，擁有多年太陽能系統綜合設計建造經驗，ENMAX Group自主開發的即時監控人工智慧系統，可確保太陽能發電效能最佳化，至今已完成1800多個項目，總裝置容量達250兆瓦。（編輯：林淑媛）1130206