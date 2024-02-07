光隆1月營收月增4成 新產品登山帳篷小幅量產

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（中央社記者賴言曦台北7日電）農曆春節前出貨效應，戶外機能服廠光隆1月合併營收新台幣5.45億元，月增41.1%，年增5.2%。光隆表示，今年力拚重返成長軌道，新產品登山帳篷已進入小量試樣生產。

光隆去年引進4個新品牌客戶後，今年規劃再爭取6家新品牌客戶；光隆指出，去年及今年的新客戶所帶來的訂單總額，預估可挹注成衣今年的營收1成，因應新客戶未來的訂單需求，將同步進行成衣產線擴增，包含越南的10條新產線與印尼廠第1期的6條產線，將於今年第1季陸續投產，下半年後則將接續推動印尼第2期擴產計劃。

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隨著成衣業績成長，光隆表示，公司積極投入成衣研發，以近5年研發費用占成衣營收的比重，平均維持在1%，每年投入金額逾4500萬元，研發範圍包括新材料與新技術的開發，及製程改造等。

光隆指出，新產品方面則有登山帳篷，目前已進入小量測試樣生產；目前光隆也正在導入3D打版技術，並升級、建置第二代全球馬克（排版）中心，將可加快打樣速度，降低產品開發成本。（編輯：楊凱翔）1130207