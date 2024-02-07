更多編輯台推薦新聞：
大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

台糖梅花肉驗出瘦肉精西布特羅 檢驗時間軸與爭議一次了解
生活

台糖梅花肉驗出瘦肉精西布特羅 檢驗時間軸與爭議一次了解

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

過年計程車加收多少錢？各縣市資訊一次看
生活

過年計程車加收多少錢？各縣市資訊一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

併購效應挹注 康舒1月營收年增32.81%

2024/2/7 14:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北7日電）金仁寶集團旗下電源供應器廠康舒，今日公布1月營收新台幣23.86億元，月減23.2%，創下近7個月新低，但受惠併購效應，年增率達32.81%。

康舒董事長許介立日前表示，今年將是公司的「轉型落實年」，全年營收年增目標將鎖定2位數，毛利率也要優於去年。

康舒原本以消費市場為主，前兩年受到終端消費市場不振影響，公司啟動轉型計畫，去年宣布大手筆收購瑞士工程設備大廠ABB集團旗下電源轉換事業部門（ABB Power Conversion），更名為立印（OmniOn Power），希望增加企業應用的營運占比。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

併購案去年7月完成，併購效應從去年下半年起開始反應在康舒的營收上。另外雙邊在採購、業務、研發及製造等多面向持續磨合，今年併購效應有望逐漸發揮綜效。

康舒預告，今年除了電動車有新產品推出，伺服器也成功爭取到美系新客戶，預計下半年量產出貨，隨技術升級及產品迭代，康舒近年深耕伺服器、資料中心及AI等應用，逐步拉高企業應用營收占比，追上原本主力的消費市場應用，體質結構翻轉。（編輯：林淑媛）1130207

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.227