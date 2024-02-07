併購效應挹注 康舒1月營收年增32.81%

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（中央社記者曾仁凱台北7日電）金仁寶集團旗下電源供應器廠康舒，今日公布1月營收新台幣23.86億元，月減23.2%，創下近7個月新低，但受惠併購效應，年增率達32.81%。

康舒董事長許介立日前表示，今年將是公司的「轉型落實年」，全年營收年增目標將鎖定2位數，毛利率也要優於去年。

康舒原本以消費市場為主，前兩年受到終端消費市場不振影響，公司啟動轉型計畫，去年宣布大手筆收購瑞士工程設備大廠ABB集團旗下電源轉換事業部門（ABB Power Conversion），更名為立印（OmniOn Power），希望增加企業應用的營運占比。

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併購案去年7月完成，併購效應從去年下半年起開始反應在康舒的營收上。另外雙邊在採購、業務、研發及製造等多面向持續磨合，今年併購效應有望逐漸發揮綜效。

康舒預告，今年除了電動車有新產品推出，伺服器也成功爭取到美系新客戶，預計下半年量產出貨，隨技術升級及產品迭代，康舒近年深耕伺服器、資料中心及AI等應用，逐步拉高企業應用營收占比，追上原本主力的消費市場應用，體質結構翻轉。（編輯：林淑媛）1130207