台南沙崙智慧綠能科學城順利營運 邁向下一階段

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（中央社記者張榮祥台南7日電）台南市歸仁區沙崙智慧綠能科學城順利營運，進駐就業總人數逾1800人，台南市政府今天表示，科學城發展已邁向下一階段，各項2期、3期工程規劃或施工中。

台南市政府經濟發展局今天發布新聞稿指出，沙崙智慧綠能科學城規劃或施工的各項2期、3期工程，涵蓋中央研究院南部院區、國家科學及技術委員會資安暨智慧科技研發大樓、三井OUTLET PARK、陽明交通大學台南分部等。

經發局表示，高鐵在台南2007年營運迄今，沙崙將成為都市發展新核心，讓軌道經濟在台南生根萌芽。日商三井不動產集團在高鐵台南站旁打造MITSUI OUTLET PARK的1期商場，2月25日開幕2週年到訪人數將達到1500萬人次，2期擴建工程已動土，將引進50個品牌。

此外，國科會資安大樓B棟去年10月動土，被科技界視為「晶創台灣」計畫重要落地場域，也是南部資安技術與新創發展關鍵基地，工程進度52%，預定今年底取得使用執照。

鄰近陽明交大南部校區獲得緯創投資設置「智慧與綠能產業研發中心」，正進行2期校區規劃，國家太空中心也將陸續進駐沙崙科學城大樓及校區辦公，且將在台南部署火箭組裝基地，結合低軌道衛星與6G技術發展。

中研院南部院區第2階段工程去年完工，如今已近100名研究人員進駐，包括植物基因轉殖溫室、量子電腦專題中心等；總統蔡英文也宣布中研院自製5位元超導量子電腦，量子科研中心也在南部院區。中研院在台南第3階段大樓，將以量子科技核心實驗設施為主，辦理工程招標中。

市府經發局長林榮川表示，沙崙智慧綠能科學城位於大南方S產業廊帶地理核心，透過前瞻再生能源、化合物半導體、資安技術、無人載具等智慧科技，成為S廊帶研發核心，將關鍵技術外溢到南科等產業園區。

林榮川說，大台南會展中心旁武東段276-1產業專用區正在招商，以打造複合型商業設施，強化沙崙科學城生活機能。（編輯：黃世雅）1130207