全球鋰電池供應鏈排名 加拿大取代中國躍居第一

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（中央社記者程愛芬溫哥華7日專電）知名研究機構「彭博新能源財經」（BloombergNEF）近日公布全球鋰離子電池供應鏈排名報告，加拿大排名首次超越中國，在30個國家中位居榜首。

中國在過去3年都排行第一，2024年跌至第二。加拿大從2023年的第二升至榜首，美國今年排名第三。

雖然加拿大目前的鋰離子電池產量只占中國一小部分，但彭博新能源財經的分析重點是未來的電池供應鏈發展狀況。

彭博新能源財經的排名報告摘要中寫道：「加拿大持續不斷在製造與生產上精進，以及強大的ESG（環境保護、社會責任、公司治理）特質，使其成為未來電池供應鏈的領導者。」

加拿大政府不斷投入新資金，以擴大電動車電池製造的支援計畫，根據加拿大國會預算官員估計，2022年至2033年間，聯邦和省政府支援的總金額約436億加元（約新台幣1兆167億元）。投資電動車產業的跨國公司如福特（Ford）、斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）、福斯汽車集團（Volkswagen）、韓國LG能源解決方案公司（LG Energy Solution）、優美科（Umicore）都已在加拿大布局發展。

彭博新能源財經檢視5個類別的46個指標，以衡量每個國家建立安全、可靠且永續的鋰離子電池供應鏈的潛力。這些類別包括原材料、電池製造、下游需求、環境和社會治理以及工業、基礎設施和創新。

彭博新能源財經表示，加拿大的「原材料資源、與美國汽車行業的緊密融合以及明確的政策承諾，使其比競爭對手更具優勢」。

報告摘要表示，加拿大也是美國「降低通膨法案」中實施「友岸外包」（friend-shoring）的大贏家。

看中加拿大的潛力，台泥集團子公司能元科技去年11月宣布在卑詩省大溫哥華地區打造加拿大最大的高性能三元鋰電池電芯廠。

加拿大聯邦政府和卑詩省政府相當重視此案，聯合注資2.845億加元，這個鋰電池電芯廠今年動土，預計2028年投產。（編輯：郭中翰）1130208