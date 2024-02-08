美股創新高紀錄 帶動亞股漲多跌少

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（中央社香港8日綜合外電報導）受華爾街股市再創新高激勵，亞洲股市今天漲多跌少，加上企業財報強勁、美國經濟具韌性、中國採取措施提振市場，抗衡逐漸減弱的美國聯邦準備理事會（Fed）提前降息希望。

法新社報導，美國貨幣政策制定者反對過早降低借貸成本的最新言論無法壓過亞馬遜（Amazon）和臉書（Facebook）母公司Meta等大型企業本季一系列超出預期的財報。

投資人現在已經接受今年降息次數將會減少，他們也關注顯示美國經濟成長仍處於正軌，且仍在創造就業機會的數據，與此同時通膨也下降。

里契蒙聯邦準備銀行總裁巴金（Tom Barkin）表示，他非常支持聯準會在決定何時開始降息方面保持耐心，並援引了強勁的指標。

聯準會理事庫格勒（Adriana Kugler）補充說，她想等到更多數據出爐後再採取行動。

儘管數據持續顯示通膨之戰正在取得勝利，但決策者不願過早降息，以防價格反彈。

亞股走勢震盪，上海股市在農曆新年假期前再次大幅走高，上漲1.3%。上海股市在前兩天累漲近5%，因北京當局承諾採取一系列措施，遏制股市暴跌，令投資人雀躍不已。

東京、雪梨、首爾和馬尼拉股市都收漲，新加坡、曼谷和威靈頓股市則收跌。

權重成分股阿里巴巴股價暴跌超過6%，帶動香港股市收跌。阿里巴巴財報較預期差，蓋過巨額股票回購計畫的影響。（譯者：陳昱婷/核稿：何宏儒）1130208