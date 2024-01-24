港股領漲 亞股漲多跌少

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（中央社香港24日綜合外電報導）亞股今天漲多跌少，其中香港股市連兩天領漲，因為有報導指出阿里巴巴的共同創辦人大幅增持阿里巴巴股票，加上中國宣布新的措施增加銀行放貸。

法新社報導，美股標準普爾500指數再創歷史新高，主因市場對美國經濟前景持樂觀態度，以及多家企業財報的鼓舞，也帶動亞股走高。

香港股市今天收盤上漲超過3%，前一天漲幅則超過2%，這是繼年初至22日累跌約10%後急需的漲勢。

有新聞指出，馬雲和蔡崇信買進價值約2億美元的阿里巴巴股票，阿里巴巴股價應聲飆漲7.3%，推動恆生指數上漲。彭博新聞報導，這被視為對這家電子商務巨擘投資人的正面訊號。

其他在香港上市的科技公司股價也上漲，包括騰訊、京東和網易。阿里巴巴在紐約上市的股票勁揚近8%。

阿里巴巴目前股價仍較2020年創下的歷史高點下跌逾70%，當時北京當局開始打壓中國科技業，阿里巴巴旗下的螞蟻集團價值340億美元創紀錄的首次公開募股（IPO）因此叫停。

上海、雪梨、曼谷、威靈頓、台北和馬尼拉股市也都收漲。

日股方面，由於對日本經濟的希望不斷增強，東京股市在1月漲至30年高點，但在日本銀行總裁植田和男提高日本將很快放棄超寬鬆貨幣政策的預期後，東京股市今天收跌。

首爾和雅加達股市也收跌。（譯者：陳昱婷/核稿：楊昭彥）1130124