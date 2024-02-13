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日本大發汽車測試資料造假 經營團隊洗牌

2024/2/13 18:13（2/13 18:33 更新）
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日本豐田汽車子公司大發工業被爆出使用造假資料取得國家認證，13日宣布經營團隊洗牌，由豐田汽車中南美本部本部長井上雅宏（右）擔任新社長。（共同社）
日本豐田汽車子公司大發工業被爆出使用造假資料取得國家認證，13日宣布經營團隊洗牌，由豐田汽車中南美本部本部長井上雅宏（右）擔任新社長。（共同社）
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（中央社記者戴雅真東京13日專電）日本豐田汽車子公司大發工業被爆出使用造假資料取得國家認證，今天宣布經營團隊洗牌，原本的會長及社長辭職，由豐田汽車中南美本部本部長井上雅宏擔任新社長，豐田九州分公司副社長桑田正規擔任副社長。

新社長井上雅宏將於3月1日接任。他下午在新聞發布會上表示，「成為社長後，我想到的是對我們客戶、經銷商、供應商、國家與地區帶來的不便。大發是一家有歷史的公司，雇用超過4萬名員工。帶著這些未解決的問題繼續經營，將是一大問題。我將為了帶領大發重振旗鼓拼盡全力。」

大發（Daihatsu Motor Co. Ltd.）是豐田汽車的子公司，在輕型汽車市場擁有3成市占率。大發的優勢是研發生產輕型車、小型車，除了與豐田共同研發，也接受委託代工。

然而，大發的汽車未經必要的衝撞安全測試程序，使用造假的資料取得國家認證，經第三者委員會調查後發現新的資料造假情形，大發汽車決定暫停出貨販售海內外所有車種。

調查發現，大發使用造假資料可以追溯到1989年，在25個受檢項目中，有174件造假，共涉及64款車種，不僅有大發自己的車型，還包括替豐田、馬自達和SUBARU代工的車型。

日本國土交通省調查大發Grand Max、豐田Town Ace、馬自達Bongo這3款車型，確認測試資料造假後，已經在1月26日取消國家認證。

為保證造假行為不再發生，大發在2月9日向國土交通省提交報告書，提出包括「企業文化改革」、「經營改革」、「產品與服務開發改革」等3項承諾。

具體作法包括，為了確保開發車款的過程中，各階段有充分作業時間，將調整時間表，把整體開發時間延長至1.4倍。此外，為了全面掌握公司內部風險與是否合乎規範，將設立一個名為「GRC推進部（暫定）」的新部門，這個部門將蒐集各部門資訊並進行管控，還將設立一個單位來評估管理決策。（編輯：韋樞）1130213

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