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首頁 / 證券

上市櫃成交量增 集保2023年庫存保管總市值逾85兆元

2024/2/15 13:21
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（中央社記者潘智義台北15日電）台灣集中保管結算所今天公布2023年庫存保管總市值達新台幣85.37兆元，相較2022年增加24.5%，整體股票、債券、票券及基金全年結算交割作業量達180.8兆元，年增9.7%。

集保發布新聞稿指出，台灣2023年受國際景氣及升息等影響，經濟成長率概估為1.4%，然而資本市場展現強勁韌性，市場價量齊揚，除上市櫃、興櫃日均成交值合計3619億元，成長18%外，證券期貨業盈餘998億元，較2022年大幅成長50%，整體市場交易活絡。

集保指出，2024年全球經濟環境雖然充滿不確定性，國際貨幣基金會（IMF）指出在通膨回落和經濟成長穩定的情況下，發生經濟硬著陸的可能性已經降低；此外，國內外主要機構均預測台灣今年經濟成長率將超過3%，復甦力道穩健，金融市場更是推動經濟轉型的重要動能。

集保結算所董事長林丙輝表示，透過創新金融的發展應用，讓全民共享經濟成長的果實，促進普惠金融服務的願景，是集保結算所長期努力的目標。2024年將持續針對「創新普惠」、「智慧韌性」及「永續發展」等3大面向，推動市場發展。

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林丙輝說明，2024年推動具體措施包括拓展創新業務，落實普惠金融，如推動eSMART數位帳簿劃撥作業平台全面轉換，開發股票市場結算交割及存券匯撥等帳簿劃撥作業功能；提供ETF收益分配電子通知服務，續推動境內基金集中清算平台。

另外，導入智慧資訊，強化資安韌性，集保結算所將持續深化人工智慧（AI）創新應用，導入生成式AI工具，打造開放金融的資料分享平台，並持續助推綠色金融影響力，邁向永續發展，建置金融業碳排放申報平台，提供金融業碳排申報管道及協助主管機關監理功能。（編輯：潘羿菁）1130215

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