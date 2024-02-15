更多編輯台推薦新聞：
珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒
生活

珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒

台裔導演作品「奶奶跟外婆」前進奧斯卡 主角嗨喊想見李安
娛樂

台裔導演作品「奶奶跟外婆」前進奧斯卡 主角嗨喊想見李安

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」
生活

大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

機械1月出口值終結連17個月衰退 轉正成長8.2%

2024/2/15 14:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）台灣機械工業同業公會今天公布出口統計，1月機械出口值24.48億美元，年成長8.2%，終結連續17個月年減。

機械公會指出，全球經濟在歷經去年景氣低迷，目前已逐漸回溫，台灣整體機械產業出口在面臨連續17個月較上一年同期呈現負成長後，也在今年1月出口轉正成長。

展望未來，公會表示，因設備是資本財，設備訂單較整體經濟景氣回溫時間落後，預期在大環境景氣不變下，機械產業景氣將緩步回升。

機械公會下午公布1月機械出口值24.48億美元，較去年12月26.16億美元減少6.4%，但比去年1月22.62億美元增加8.2%，若以新台幣計算761.9億元，較上一年同期成長10.1%。

公會分析，1月機械出口品項中，除工具機產品較去年同期減少18.2%外，前兩大的檢量測設備與電子設備，分別較去年同期成長33.8%與23.7%，公會指出，工具機產業受到傳統汽車產業持續萎縮、以及地緣政治衝突因素影響，加上日圓貶值，使工具機外銷訂單受到影響。

從出口國來看，公會表示，1月機械產品前3大出口市場包括美國（6.22億美元、占比25.4%）、中國大陸（6.02億美元、占比24.6%）、日本（1.79億美元、占比7.3%）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

觀察匯率，機械公會表示，台灣機械產業以外銷為主，匯率成為影響接單能力關鍵因素，目前新台幣匯率走勢相較亞洲競爭對手國仍明顯強勢，分析去年1月至今年2月初止，新台幣匯率僅貶值2.12%，韓元貶值5.34%，人民幣貶值4.32%，日圓貶值達13.02%。

工會強調，今年1月以來日圓更持續大幅貶值，若新台幣匯率無法與競爭對手國貶值幅度接近，將持續不利台灣爭取機械設備外銷訂單。（編輯：林淑媛）1130215

#台灣
#台灣機械工業同業公會
#機械公會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.23