機械1月出口值終結連17個月衰退 轉正成長8.2%

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）台灣機械工業同業公會今天公布出口統計，1月機械出口值24.48億美元，年成長8.2%，終結連續17個月年減。

機械公會指出，全球經濟在歷經去年景氣低迷，目前已逐漸回溫，台灣整體機械產業出口在面臨連續17個月較上一年同期呈現負成長後，也在今年1月出口轉正成長。

展望未來，公會表示，因設備是資本財，設備訂單較整體經濟景氣回溫時間落後，預期在大環境景氣不變下，機械產業景氣將緩步回升。

機械公會下午公布1月機械出口值24.48億美元，較去年12月26.16億美元減少6.4%，但比去年1月22.62億美元增加8.2%，若以新台幣計算761.9億元，較上一年同期成長10.1%。

公會分析，1月機械出口品項中，除工具機產品較去年同期減少18.2%外，前兩大的檢量測設備與電子設備，分別較去年同期成長33.8%與23.7%，公會指出，工具機產業受到傳統汽車產業持續萎縮、以及地緣政治衝突因素影響，加上日圓貶值，使工具機外銷訂單受到影響。

從出口國來看，公會表示，1月機械產品前3大出口市場包括美國（6.22億美元、占比25.4%）、中國大陸（6.02億美元、占比24.6%）、日本（1.79億美元、占比7.3%）。

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觀察匯率，機械公會表示，台灣機械產業以外銷為主，匯率成為影響接單能力關鍵因素，目前新台幣匯率走勢相較亞洲競爭對手國仍明顯強勢，分析去年1月至今年2月初止，新台幣匯率僅貶值2.12%，韓元貶值5.34%，人民幣貶值4.32%，日圓貶值達13.02%。

工會強調，今年1月以來日圓更持續大幅貶值，若新台幣匯率無法與競爭對手國貶值幅度接近，將持續不利台灣爭取機械設備外銷訂單。（編輯：林淑媛）1130215