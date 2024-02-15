台郡：AI帶動高頻傳輸需求 轉型效益估明後年顯現

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（中央社記者江明晏台北15日電）受終端消費需求疲軟所致，軟板大廠台郡去年每股賺6.45元，獲利年減逾4成；台郡表示，軟板產業有過剩疑慮，且出現價格競爭，加上正處產品結構調整期，估首季產值年減10%至20%，著眼高頻高速傳輸需求，轉型效益應在明、後年顯現。

台郡今天舉行法人說明會，由財務長熊雅士公布第4季財報及後續展望。

台郡第4季營收新台幣84.98億元，年減23.6%，受到終端消費需求疲軟所致，其中手機產品業務下滑14%，NB、平板下滑45%；第4季毛利率16%，稅後淨利6.3億元，因費用控管得宜，且基期低，年增15.9%，每股盈餘為1.96元，比第3季2.42元下滑，但高於前年同期的1.7元。

累計2023全年，台郡營收327.29億元，年減18.3%，毛利率14.8%，下滑2.2百分點，稅後淨利20.67億元，年減41.3%，每股賺6.45元，比前年同期每股賺10.83元的水準下滑逾4成。

台郡全年營收占比為通訊占57%，電腦占28%，穿戴等消費占15%；第4季智慧型手機新機與舊機占比大約是7比3，高頻傳輸天線占比維持35%至40%左右。

展望2024年營運，熊雅士說明，今年首季產值年減估10%至20%之間，產品組合約是手機占50%到55%，電腦占35%到38%。

他指出，著眼AI解決運算問題的大趨勢，看好台郡將能放眼AI帶動的高頻高速巨量傳輸的需求，尤其消費性產業面臨疫情紅利高度成長後，2023年進入調節與需求疲軟，2024年仍面對產業衰退疑慮，但台郡在幾年就轉型研發高頻傳輸技術，傳輸技術整合和產品結構調整是今年營運重點。

他進一步說，台郡開發下一波成長動能，包括布局產品結構調整，著眼AI傳輸、ARVR傳輸，IoT的家庭解決方案和智能車上的傳輸需求等，台郡都已經有開發案正與客戶合作中，「不過，轉型不是一蹴可幾，台郡啟動產品結構調整，預估明、後年會有成果出來；蹲低是為了跳得更高」。

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至於價格壓力，熊雅士坦言，與3C消費型產業相關的軟板在後疫情紅利消退後，確實出現產能過剩的疑慮，有價格競爭壓力，去年下半年季降價幅度甚至是2倍以上，但台郡認為營收不是重點，獲利和韌性才是，會積極彈性調度和提升自動化的管理效率，調整後可證明獲利能好轉，不會輸給其他競爭對手，期待有下一波成長動能。

台郡2024年資本支出估6億元，和前兩年相比大幅度下降，而針對東南亞投資，台郡表示，前進東南亞，布局中國加一產能是世界投資趨勢，台郡會按照客戶需求調整步調，依照目前產能是不會貿然進行投資，還在和幾個政府談判優惠稅率。（編輯：趙蔚蘭）1130215