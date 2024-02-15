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台產1月稅前賺近1.16億元年增逾1.5倍 創同期新高

2024/2/15 21:55
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（中央社記者謝方娪台北15日電）在簽單保費成長、理賠率獲得控制及投資收益進補3大挹注下，台灣產險1月自結稅前淨利近新台幣1.16億元，創至少近15年同期新高紀錄，年增逾1.5倍。

台產今天公告，依保險業財務報告編製準則自結今年1月營收淨額達6.18億元，1月稅前淨利近1.16億元，相比2023年同期稅前淨利0.45億元，年增逾1.5倍，自結每股稅前盈餘0.32元。

台產自2009年5月起對外公告自結損益資訊，今年1月自結稅前淨利罕見衝破億元，為至少自2010年1月以來的同期新高。

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台產發言人黃志傑說明，1月獲利主要有3大因素挹注，首先是去年下半年企業險種成長顯著，動能延續至今年1月，光企業險種1月簽單保費年增近3成，另在車險、旅綜險帶動下，個人險種1月簽單保費年增近12%，合計1月整體簽單保費年增達19%。

其次，目前理賠率水準和去年同期持平，一方面業績成長、另一方面理賠率又獲得控制，核保利潤自然拉高；第3，黃志傑指出，1月新台幣大貶1.81%，挹注匯兌利益，帶動投資收益成長。（編輯：張均懋）1130215

#黃志傑
#台產
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