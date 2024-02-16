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美股漲多跌少 法人：台股後市留意貨幣政策美元走勢

2024/2/16 08:37
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（中央社記者張建中台北16日電）美股主要指數15日漲多跌少，道瓊指數上漲348.85點，費半指數下跌7.31點。法人表示，台股15日龍年開紅盤，大漲548.5點，收在18644.57點創收盤新高，台股在補漲後，後市應留意貨幣政策及美元走勢。

美國1月零售銷售較去年12月下滑0.8%，降幅超乎預期，投資人情緒仍樂觀，美股主要指數多數走揚。道瓊工業指數上漲348.85點，漲幅0.91%；標準普爾500指數上揚29.11點，漲幅0.58%；那斯達克指數上漲47.03點，漲幅0.3%；費城半導體指數下跌7.31點，跌幅0.16%。

國內外產業訊息方面，受惠寒假及春節旺季推升載客率，華航、長榮航1月營收寫同期新高，台灣虎航與星宇航空創單月新高紀錄。

14家金控1月稅後獲利合計達新台幣539億元，較去年成長129.6%，並為歷年元月第3高水準。

軟板廠台郡去年每股賺6.45元，獲利年減逾4成。台郡表示，軟板產業有過剩疑慮，且出現價格競爭，加上正處產品結構調整期，估首季產值年減10%至20%。

法人表示，台股在台積電為主的人工智慧（AI）概念股勁揚帶動下創新高，後市應留意通膨數據變化、央行貨幣政策、美債殖利率及美元走勢等。（編輯：楊凱翔）1130216

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