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股匯不同調 新台幣走升收31.364元

2024/2/16 17:30
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（中央社記者羅元駿台北16日電）台股小跌37.32點，外資連兩天買超，新台幣兌美元升6.1分，收在31.364元，台北及元太外匯市場總成交金額21.96億美元。

昨天台股勁揚，外資買超562億，創下史上單日買超第5大，今天仍有資金匯入使匯價承壓。新台幣匯市今天以31.39元開出，盤中強勢升值近1角，最高觸碰31.33元，最終收盤在31.364元，升值幅度0.19%。

外匯交易員表示，今天匯市主要是外資匯入導致新台幣升值，但在31.350元關卡，出口商進場買匯，兩股力道相互拉扯，盤中央行僅提供部分流動性，整體匯市走升。

根據央行統計，美元指數今天下跌0.28%，亞洲主要貨幣表現稍有回神，韓元下跌0.1%，日圓收斂小跌0.02%，人民幣因休市持平，新台幣則上漲0.19%。

外匯交易員表示，近期新台幣兌美元維持在穩定區間，外資仍是主宰匯市的關鍵力量，市場確定降息時程延後、美元指數維持高檔，若無其他重大數據或是地緣政治事件，短期匯市仍以台股及外資動向為關鍵。（編輯：林淑媛）1130216

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