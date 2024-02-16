熒茂看好水資源再利用 擬公開收購鉅邁30%股權

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（中央社記者潘智義台北16日電）觸控面板廠熒茂光學今天召開董事會決議，以新台幣每股72元公開收購台灣鉅邁已發行30%普通股，以今日收盤價64元計算，溢價約為12.5%。

熒茂光學發言人謝富雅今天在櫃檯買賣中心重大訊息記者會表示，公開收購台灣鉅邁期間為2月20日至3月20日止，預定最高收購數量為951萬135股（即30%股權），最低收購數量為158萬5023股（約5%股權），若參與應賣數量達最低收購數量，本次公開收購條件即為成就。

謝富雅解釋，本次熒茂以公開收購方式取得鉅邁普通股股份，主要是基於財務性投資，認列合理投資收益；再者，鉅邁屬於水資源再利用的ESG（環境保護、社會責認、公司治理）概念股，在極端氣候盛行及日益嚴謹的環保法規要求下，產業未來成長可期。

謝富雅指出，因鉅邁長期深耕冷卻水、製程用水，預估未來的發展潛力將會優於其他同業。

謝富雅說明，熒茂為觸控面板及觸控顯示器模組產品製造商，著重在客製化的軟硬體結合及觸控模組產品的完整解決方案，主要應用於醫療、國防軍控、工控、車載等領域。

她強調，熒茂成立近20年以來，積極開發高亮、高溫、高濕、震動等應用於嚴苛環境下的產品，透過兼具電阻式與電容式的觸控生產技術，滿足客戶所需；近年來將其既有的光學貼合技術，延伸應用於電子紙顯示器，以提供客戶更多元的選擇。

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另外，鉅邁是專業工業水化學處理廠商，主要經營範圍為工業水處理藥劑生產、銷售、售後服務、研發及技術諮詢，為長期深耕工業水處理藥劑廠，服務的客戶行業，主要有石化、鋼鐵、電力、紡織、塑膠、電子、辦公大樓及公共設施等領域，

鉅邁產品效益主要是防止設備（管線）腐蝕、結垢、微生物、沉積問題，以協助提升運轉效率，減少設備異常停機，達到節水、節能，減少電費支出，以及減少排污等目的。鉅邁近幾年來營運績效良好，且獲利能力及現金股利均屬穩定，財務結構也相當穩健。（編輯：趙蔚蘭）1130216