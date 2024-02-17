中鋼估降息可望帶動需求 燁輝首季稼動率約8成

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（中央社記者賴言曦台北17日電）中鋼3月盤價開出平高盤，中鋼認為，由於需求仍在復甦階段，後市仍要看美國何時降息，但營運低谷已過，今年可望優於去年；下游鍍鋅鋼品廠燁輝指出，今年不會比去年差，第1季稼動率將落在8成左右。

中鋼昨天開出3月盤價，包含熱軋鋼板、熱軋鋼捲、冷軋鋼捲及部分熱浸鍍鋅鋼捲每噸漲新台幣300元；電鍍鋅鋼捲（抗指紋）、電鍍鋅鋼捲（建材）、熱浸鍍鋅鋼（家電、電腦、其他料）、電磁鋼捲（中低規、高規）則以平盤開出。

中鋼業務副總經理陳銘源接受採訪時分析，在耶誕節、農曆春節等季節性因素影響下，需求確實有停頓，但產業歷經約20個月的去化，現在庫存已經非常低，剛性需求陸續進場，其中不少是急單，帶動熱軋產品訂單第1季季增1成。

陳銘源指出，如果美國聯邦準備理事會（Fed）確定降息，預估需求可望進一步湧現，且中國鋼鐵產業落實平控政策（全年產量不能高於前一年度），使供給面獲得控制。原料方面，鐵礦砂價格每噸約120美元至130美元，冶金煤價格每噸約310美元至320美元，進口原物料成本仍處相對高位。

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陳銘源表示，過去一年原料價格跟鋼品市場行情脫鉤，但如果中國外銷量能控制在目前水準或降低，在降息跟補庫存效應下，就能帶動鋼市趨勢向上；整體來看，今年營運可望優於去年。

燁輝總經理張振武受訪時認為，近期鋼市「有比較鈍」，需求平穩沒有放量，但低谷已過，今年營運不會比去年差，燁輝第1季稼動率約落在8成左右，優於去年同期的6成，首季表現也將優於去年同期，未來將專注推動抗菌、資通訊用鋼材、太陽能支架等利基型產品，目標2年內貢獻營收占比達5成。（編輯：郭無患、楊蘭軒）1130217