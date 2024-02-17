疫後內需回溫 生技美容業上半年盼消費復甦商機

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（中央社記者何秀玲台北17日電）歷經疫情解封，生技美容業者麗豐-KY、達爾膚等1月營收重回成長軌道，法人看好今年上半年兩岸內需消費持穩，帶動美麗產業復甦，佐登-KY有望呈現先蹲後跳。

麗豐今年1月營收為新台幣3.7億元，年增123.9%。麗豐表示，中國大陸經濟環境複雜嚴峻，但內需消費終將逐步回穩復甦，加上各地政府刺激民眾消費等振興政策持續，有助麗豐4大通路銷售業績持穩或成長。

麗豐指出，各大產業歷經過去疫情重整，看好2024年美容產業春天正剛開始，今年將持續透過行銷資源的布局，以及舉辦各項品牌活動，帶動集團營運向上成長。

以「DR.WU」為品牌的達爾膚因受惠終端消費持續回暖，實體銷售成長，今年1月營收為1.16億元，年增42.2%，創歷年同期次高。

達爾膚主管今天向中央社記者表示，近兩年台灣市場表現不俗，營收占比超過8成，今年上半年看好台灣內需及國際觀光客市場，並將開發身體保養產品預計今年上半年推出。

達爾膚目前海外銷售已拓展到東北亞、東南亞及加拿大市場，包括中國大陸、香港、日本、新加坡與馬來西亞等地區。

佐登今年1月營收為2.01億元，年減15.5%。佐登今天表示，旗下SPA品牌目前直營店有317家，加盟店有256家，合計573家；位於嘉義的觀光工廠佐登妮絲城堡，今年2月農曆春節初一至初五入園人數超過3萬人，將挹注2月營收。（編輯：張良知）1130217