外資上週回補台股599.91億元 買超台積電3.53萬張

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（中央社記者曾仁凱台北19日電）台股金龍年開紅盤，上週僅兩個交易日，台股大漲511.81點。根據證交所最新統計，上週外資在集中市場買超達新台幣599.91億元，買超台積電3.53萬張最多；新光金遭外資賣超2.43萬張。

根據證交所最新統計，上週外資在集中市場買超金額為599.91億元。在個股方面，上週外資在集中市場買超前3名分別為台積電3萬5360張、群創2萬8670張和英業達1萬8086張。

外資上週賣超前3名上市公司分別為新光金2萬4326張、中信金1萬5097張及長榮1萬3916張。

統計自2024年初至2月16日止，外資總買進金額為2兆8399億元，總賣出金額2兆7506億元，累計買超893.05億元。外資總持有股票市值達到24兆8036億元，占全體上市股票市值的41.97%。（編輯：張良知）1130219