台股ETF受益人數突破640萬 6檔今年來增逾萬人

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（中央社記者曾仁凱台北19日電）台股金龍年好采頭，上週新春開紅盤，指數再創新高，進一步推升整體台股ETF受益人數突破640萬人，其中有6檔台股ETF，今年以來受益人增加逾萬人。

56檔台股ETF受益總人數自去年底突破600萬大關後，隨著台股熱度不墜，指數再創新高，受益人數持續向上攀升。根據Cmoney、集保結算所數據統計顯示，累計至2月16日止，受益總人數已突破640萬人，較去年增加近33萬人，增幅約5.4%。

其中有6檔台股ETF，今年以來受益人數增加逾萬人，高股息ETF就包辦其中5檔，成為當前最受投資人青睞的投資主題。

引領月配息風潮的復華台灣科技優息ETF，自今年1月將配息金額從先前的0.11元上調為0.13元，持續吸引市場資金投入，累計今年以來受益人數增加9萬9643人，表現居冠。

其次是群益台灣精選高息受益人增加近8萬9096人，第3名是元大高股息增加5萬1327人；其他今年來受益人增加較多的台股ETF有群益半導體收益增加約3萬人、國泰永續高股息約1.8萬人、元大台灣高息低波近1.2萬人。

展望後市，復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，預估隨需求增溫，電子業在農曆年後可望浮現庫存回補潮，加上AI應用業績題材，建議可透過一籃子電子股布局的高股息ETF，採分批或定時定額方式，獲取相關收益機會。（編輯：張良知）1130219