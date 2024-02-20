5大發卡銀行元月刷卡額出爐 中信銀637億元奪冠

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（中央社記者蘇思云、羅元駿台北20日電）前5大發行信用卡銀行公布元月數據，中信銀流通卡數與簽帳金額都在5家中排名第1，續摘冠軍，中信銀1月簽帳金額達新台幣637億元，創歷年同期新高。

根據各家銀行公布信用卡元月數據，簽帳金額第1為中信銀637億元，其餘依序是國泰世華銀601億元、北富銀545億元、玉山銀470億元和台新銀 427億元。

國泰世華銀簽帳金額雖位居第2，但月增96.5億元，成長幅度19.1%最多。

1月流通卡數第1名為中信銀的912.76萬張，第2名由北富銀的727.28萬張拿下，依序是玉山銀722萬張、國泰世華721萬張和台新銀650萬張。

1月5大銀行發卡數各有增減，中信銀發卡數雖較上個月減少，仍坐穩發卡冠軍達8.8萬張，第2由北富銀的8.3萬張搶下，依序是台新銀6萬張、玉山銀5.5萬和國泰世華銀4.9萬張，其中上個月排名第2的玉山銀下滑最多，月減少3.8萬張。

中信銀表示，1月信用卡消費金額達637億元，創下歷年同期新高，年成長達25%，主因是碰到農曆新年與寒假，加上年終聚餐商機，帶動旅遊、交通、餐飲等消費金額持續增加。

中信銀強調，持續跟各產業品牌結盟推動場景金融，像是跟社群平台、交通、飛航旅遊、百貨購物、外送平台等合作，以滿足民眾需求。（編輯：張均懋）1130220