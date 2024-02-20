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台股創新高匯市卻脫鉤 台幣收貶9.7分

2024/2/20 18:12（2/20 19:06 更新）
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20日新台幣兌美元收盤31.492元，貶9.7分。（中央社檔案照片）
20日新台幣兌美元收盤31.492元，貶9.7分。（中央社檔案照片）
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（中央社記者羅元駿台北20日電）美股休市，今天台股加權指數創新高，匯市卻脫鉤一路走貶，新台幣兌美元收盤31.492元，貶9.7分，台北及元太外匯市場總成交金額20.42億美元。

今天台股開低走高，收盤18753.16點創新高，成交金額新台幣3522.73億元，匯市卻不同調，新台幣兌美元大幅走貶，開盤價為31.42元，盤中貶值最低31.511元，收盤31.492元，

外匯交易員表示，今天匯市交易量大，外資資金匯出，加上相關國外帳款支付與海外投資，都讓新台幣承受貶值壓力；在31.500元關卡，出口商逢高賣美元，匯市買盤多使今天交易大增至20.42億美元。

根據央行統計數據，美元指數續強，非美貨幣一片倒，對美元升貶幅度日圓下降0.26%、韓元下降0.18%、人民幣小幅下滑0.01%，新台幣減0.31%。

匯銀人士分析，美國通膨依舊頑強，市場認為美國聯準會可能因此延後降息步伐，美元指數有撐之下，亞幣走勢相對受抑。（編輯：張均懋）1130220

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