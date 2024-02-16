美國1月民間消費熄火 景氣降溫跡象浮現

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（中央社記者尹俊傑紐約15日專電）最新數據顯示，美國1月零售銷售銳減0.8%，揮別過去半年消費暢旺局面。經濟學家認為，數十年來最高利率正在壓抑消費支出，將連帶影響今年經濟表現。

商務部今天公布，經季節調整，美國1月零售銷售月減0.8%，降幅大於市場預期的0.3%，去年12月消費旺季則是成長0.4%。剔除汽車後銷售月減0.6%，表現遠不如市場預期的月增0.2%。

投資人正面解讀這份數據，認為有助於聯邦準備理事會（Fed）早日降息。美股午盤一路走揚，道瓊工業指數終場上漲348.85點或0.91%，接近收復本週稍早的失土；標準普爾500指數及那斯達克綜合指數漲幅分別為0.58%、0.3%，前者攻上歷史新高點。

聯準會為恢復物價穩定而將利率升到23年高點，美國民眾在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行前期累積的儲蓄逐漸減少，都不利於消費需求。但在勞動市場堅韌的背景下，過去半年消費支出旺盛，帶動去年國內生產毛額（GDP）成長3.1%，經濟不僅沒有衰退，反而加速擴張。

不過，商務部將去年12月銷售成長從0.6%下修至0.4%，意味去年消費旺季買氣可能沒有先前估計那麼熱絡。

消費支出占美國經濟產值約2/3，影響甚鉅。經濟評議會（The Conference Board）等研究機構都認為，去年下半年旺盛的消費支出難以維持，今年景氣將明顯降溫。

經濟評議會經濟學家倫德（Erik Lundh）上週向媒體簡報時說，今年美國經濟不會衰退，但成長將略顯低迷。信用卡債規模已逾1.1兆美元，利率因聯準會緊縮貨幣政策而遠高於以往，加上超額儲蓄逐漸耗盡，預料將對民眾消費能力產生「冷卻效應」，進而拖累經濟表現。

至於1月零售銷售疲弱，華爾街日報分析背後可能有兩大因素作祟。

其一偏技術性，也就是零售銷售數據的季節調整。每年1月消費者稍事喘息，銷售業績通常遠不如前一年12月購物旺季，商務部依歷史經驗做的調整往往不利於1月銷售數據。

其二是天候因素。美國1月大多數地區嚴寒，消費買氣可能跟著急凍，跡象為建材與園藝銷售經季節調整月減4.1%，是衰退最嚴重的類別。餐飲業銷售成長0.7%，延續美國民眾疫後消費從財貨轉向服務的趨勢。（編輯：郭中翰）1130216