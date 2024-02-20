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台股漲117點收18753點 盤中、收盤皆創新高

2024/2/20 13:53（2/20 14:48 更新）
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台股20日盤中、收盤都創新高。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北20日電）台股今天開低走高，盤中高點18756.33點，創歷史新高，收盤18753.16點，也創收盤新高。

加權指數終場收在18753.16點，上漲117.36點，漲幅0.63%，成交值新台幣3522.73億元。

台積電收在687元，上漲9元，漲幅1.33%，盤中高點觸及688元；聯電收49.25元，上揚0.1元，漲幅0.2%；聯發科收982元，漲19元，漲幅1.97%。（編輯：楊凱翔）1130220

#台股
#台積電
#收盤
#聯發科
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