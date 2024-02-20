台股漲117點收18753點 盤中、收盤皆創新高
2024/2/20 13:53（2/20 14:48 更新）
（中央社記者潘智義台北20日電）台股今天開低走高，盤中高點18756.33點，創歷史新高，收盤18753.16點，也創收盤新高。
加權指數終場收在18753.16點，上漲117.36點，漲幅0.63%，成交值新台幣3522.73億元。
台積電收在687元，上漲9元，漲幅1.33%，盤中高點觸及688元；聯電收49.25元，上揚0.1元，漲幅0.2%；聯發科收982元，漲19元，漲幅1.97%。（編輯：楊凱翔）1130220
延伸閱讀中華電今年營運拚7年新高 郭水義：兆元市值近在咫尺工研院估台灣半導體今年產值增15.4% 突破5兆元創新高股市頻創新高 國內基金投資人數衝破千萬大關外資上週回補台股599.91億元 買超台積電3.53萬張台積電止跌反彈 台股漲117點再創歷史新高
- 2024/02/20 14:37
- 2024/02/20 14:03
- 2024/02/20 14:00
- 台股漲117點收18753點 盤中、收盤皆創新高2024/02/20 13:53
- 2024/02/20 11:04
- 2024/02/20 10:55
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
股匯不同調 台股刷盤中新高新台幣探1個月低點