台積電止跌反彈 台股漲117點再創歷史新高
2024/2/20 14:37（2/20 14:43 更新）
（中央社記者潘智義台北20日電）美國股市休市，台股今天在權值股台積電止跌上漲9元帶動下，開低走高，終場上漲117.36點，盤中高點18756.33點及收盤18753.16點同創台股新高。
台股加權指數今天開低震盪走高，資金轉戰航運、紡織族群，加上台積電反彈，終場收在18753.16點，上漲117.36點，漲幅0.63%，成交值新台幣3522.73億元。
晶圓代工雙雄台積電收在687元，上漲9元，漲幅1.33%；聯電收49.25元，上揚0.1元；IC設計大廠聯發科收982元，漲19元，漲幅1.97%。
驅動IC大廠聯詠跨入客製化晶片（ASIC）、矽智財（IP）消息，帶動聯詠盤中股價多次攻上漲停板605元，不過下半場漲勢收斂以587元作收，漲幅6.73%；瑞昱盤中觸及漲停517元，終場上漲3.72%，收在487.5元。
除電子股外，紅海危機持續加上拉貨潮啟動，散裝運價迎來新一波補漲效應，貨櫃三雄也同步走高，長榮、陽明、萬海分別上揚3.02%、2.67%、1.57%；新興、裕民分別上漲3.1%及6.37%。
華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者電訪表示，外資回頭加碼台積電，帶動指數走高，但櫃買市場卻沒怎麼動，代表人氣仍弱；由於人工智慧（AI）仍是盤面主軸，後續須觀察指標股輝達（Nvidia）財報，將直接影響AI股能否延續台股漲勢。
儲祥生指出，雖然落後補漲股搭配題材大漲，但外資加碼大型權值股才是指數上漲動力，短線續漲力道仍需觀察。（編輯：張良知）1130220
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