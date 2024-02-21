盛群擬設印度新據點 電壓穩壓器銷售看增

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（中央社記者張建中台北21日電）微控制器（MCU）廠盛群總經理蔡榮宗今天表示，今年將積極擴展印度市場，預計下半年在德里增設據點，吊扇市場的整體解決方案及電壓穩壓器產品銷售可望成長，並將擴大出貨在印度設廠的日系冷氣機廠。

盛群今天舉行媒體交流會，蔡榮宗說，印度吊扇市場一年達數千萬台規模，盛群瞄準這一市場，推出包含直流無刷馬達、電源管理晶片及無線射頻的整體解決方案，已有10家客戶導入設計，預期今年可望出貨100萬套。

蔡榮宗表示，盛群過去在班加羅爾設立據點，預計下半年將在德里增設據點，預期今年印度市場業績可望增加50%，電壓穩壓器產品是主要成長動能之一。

蔡榮宗指出，盛群顯示驅動IC已獲在印度設廠的日系冷氣機廠採用，一年出貨約100萬套，今年可望增加供應遙控器和空調的穩壓器產品，也是印度市場業績成長主要動能。

蔡榮宗說，因部分客戶訂單提前於1月拉貨，加上農曆年假期、工作天數減少影響，2月業績可能較1月下滑，不過3月可望回升。（編輯：楊凱翔）1130221