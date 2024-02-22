可成去年每股賺13.33元 商務需求估下半年復甦

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（中央社記者江明晏台北22日電）受終端需求疲弱影響，可成去年第4季轉虧，累計全年每股仍賺13.33元，可成指出，品牌客戶高階消費機種自今年首季量產，預期拉貨動能提升，商務需求有望自下半年起緩步復甦。

可成今天公告財報，去年第4季集團合併營收新台幣33.07億元，季減23.7%、年減50.2%，主因為終端需求持續疲弱，旺季不旺，加上新舊機種交接，以及客戶年終盤點所致，隨營收規模下滑，單季毛利率為24.7%，年減9.4個百分點，稅後虧損7.01億元，季減115.6%、年減345%，每股虧1.03元。

累計2023年全年，可成營收180.74億元，年減35%，全年平均毛利率為27.3%，年減4.6個百分點，主因需求疲弱拖累營收動能，抵銷產品組合調整、折舊費用降低所帶來的正面效益，累計稅後淨利為91.51億元，年減16.1%，每股賺13.33元，低於2022年的15.14元。

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展望後續，可成說明，品牌客戶高階消費機種自第1季起開始量產，預期農曆春節過後，拉貨動能可進一步提升。因應Windows 11升級及AI PC熱潮，商務需求有望自下半年起緩步復甦，整體而言2024年展望審慎樂觀。

面對轉型10年大計，可成指出，穩定獲利為現階段目標，短期內，筆記型電腦等消費型電子產品仍為營收重要組成，同時進行多角化布局，聚焦高成長、高獲利、高門檻產業，例如醫材、半導體設備零組件等，尋找國內外合作夥伴及投資併購機會，多頭並進。（編輯：趙蔚蘭）1130222