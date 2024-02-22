渣打估台灣經濟成長率保3 央行利率按兵不動

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（中央社記者羅元駿台北22日電）渣打銀行今天表示，基於半導體維持出口動能與低基期因素，台灣今年經濟成長率有望保3，若下半年庫存去化獲明顯改善，不排除上修經濟成長率；但通膨無法快速降溫，估計央行利率決策按兵不動機率高。

渣打銀行今天舉辦2024年全球經濟論壇，渣打中國宏觀策略主管劉潔、東盟及南亞首席經濟師李偉虢和東北亞區高級經濟師符銘財，均出席分享經濟看法。

符銘財指出，台灣經濟成長於去年底觸底，今年在低基期與半導體維持出口動能之下，預估經濟成長率可達3.1%，不過市場仍有庫存去化問題未獲改善，將是下半年觀察重點，一旦解決庫存問題，台灣經濟成長率有望上修。

符銘財進一步表示，目前台灣通膨無法快速降溫，預期央行利率朝向按兵不動機率高，選擇性信用管制限制仍存在，預期今年房屋成交量與去年水準相當。

至於中國經濟表現，劉潔指出，中國在20大後的中央經濟工作會議定調「安全」更重要，發展次之，此對資金分配和產業偏好帶來很大轉變，過去由房地產帶動的經濟模式，動能轉變成以製造業、本土化供應鏈為趨勢，估計今年中國GDP預計成長率為4.8%。

劉潔表示，中國經濟尚未見底，但失速正在減少中，政府推出的各項政策顯示非常想要救市，直到市場回穩；今年中國政府要化解房地產與地方債危機，將透過各種行政政策解決系統性風險，讓經濟成長率不要再往下掉。

至於中國推出房市白名單，是否將違約風險轉嫁銀行機構，劉潔觀察，對銀行的確會增加風險，但融資背後會附加很多條件；資金雖然是由銀行借出，但中國人行推出的再貸款、再貼現等政策，能再降低違約風險，相比起不動產危機，是相對能救市的方法。

至於日圓，劉潔表示，日本銀行（日本央行）的貨幣政策正常化，存在風險是日本經濟正在衰退，加上碰到全球央行降息，都讓日本銀行升息遭遇難題，預期升息幅度沒有想像的大。

李偉虢預估，今年東南亞地區經濟成長率可達5%，加上全球央行進入降息循環，企業投資信心可望改善，並點出菲律賓、印尼未來分別預期降息100個基點與50個基點，以因應美國聯準會（Fed）降息時可能造成的美元利差。

李偉虢補充，至於東南亞旅遊業的復甦，目前暫時回到疫情前的7、8成，未來仍有增長空間。（編輯：黃國倫）1130222