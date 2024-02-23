更多編輯台推薦新聞：
高美館30週年跨國合作 畢卡索安迪沃荷等35位大師真跡6月展出
文化

高美館30週年跨國合作 畢卡索安迪沃荷等35位大師真跡6月展出

巨人交流賽門票開賣 大巨蛋座位全開單日可達3萬6千席
運動

巨人交流賽門票開賣 大巨蛋座位全開單日可達3萬6千席

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端
國際

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看
生活

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中職開幕戰確定大巨蛋開打 2場熱身賽測試暖身
首頁 / 產經

數位部攜手連江縣府 異地互動創造擺暝文化祭新體驗

2024/2/23 16:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北23日電）擺暝文化祭屬於馬祖獨有的重要民俗活動之一，數位部數位產業署攜手連江縣政府，透過馬祖跟桃園異地直播互動等數位應用實證方式，開創「馬祖擺暝文化祭」的全新體驗，讓無法返鄉者也能感受文化慶典。

文化部於2019年將擺暝文化祭登錄為國家級無形文化資產重要民俗慶典。每年元宵節前後，馬祖各島的宮廟相繼舉行擺暝活動，藉由供品祭神、遶境、食福及送喜等儀式，祈求全年平安；但受限交通等因素，不少在台生活的馬祖人無法返鄉參與。

數位部數位產業署今天發布新聞稿，數位部數產署、連江縣政府與在地單位溝通後，辦理離島數位應用實證體驗活動，邀請民眾體驗「馬祖離島數位創新應用」及「異地直播互動擺暝民俗慶典」，盼藉由多元創新應用體驗，了解家鄉特色文化。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

數位部數產署副署長林俊秀昨天晚上出席桃園八德龍山寺活動，現場透過異地直播與馬祖5G行動網路，把馬祖北竿現場的民俗慶典，以2D轉裸視3D直播技術傳送到桃園八德龍山寺現場，讓未能返鄉的在台馬祖人，感受家鄉獨特的慶典氛圍。

數產署指出，這次應用實證在馬祖北竿及桃園八德龍山寺同步展開，運用2D轉裸視3D異地直播、虛擬3D馬祖、數位走讀馬祖等各項數位應用，讓在台的馬祖鄉親使用智慧型手機及數位看板，感受擺暝慶典的魅力。（編輯：翟思嘉）1130223

#林俊秀
#馬祖
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.63