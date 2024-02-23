數位部攜手連江縣府 異地互動創造擺暝文化祭新體驗

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（中央社記者蘇思云台北23日電）擺暝文化祭屬於馬祖獨有的重要民俗活動之一，數位部數位產業署攜手連江縣政府，透過馬祖跟桃園異地直播互動等數位應用實證方式，開創「馬祖擺暝文化祭」的全新體驗，讓無法返鄉者也能感受文化慶典。

文化部於2019年將擺暝文化祭登錄為國家級無形文化資產重要民俗慶典。每年元宵節前後，馬祖各島的宮廟相繼舉行擺暝活動，藉由供品祭神、遶境、食福及送喜等儀式，祈求全年平安；但受限交通等因素，不少在台生活的馬祖人無法返鄉參與。

數位部數位產業署今天發布新聞稿，數位部數產署、連江縣政府與在地單位溝通後，辦理離島數位應用實證體驗活動，邀請民眾體驗「馬祖離島數位創新應用」及「異地直播互動擺暝民俗慶典」，盼藉由多元創新應用體驗，了解家鄉特色文化。

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數位部數產署副署長林俊秀昨天晚上出席桃園八德龍山寺活動，現場透過異地直播與馬祖5G行動網路，把馬祖北竿現場的民俗慶典，以2D轉裸視3D直播技術傳送到桃園八德龍山寺現場，讓未能返鄉的在台馬祖人，感受家鄉獨特的慶典氛圍。

數產署指出，這次應用實證在馬祖北竿及桃園八德龍山寺同步展開，運用2D轉裸視3D異地直播、虛擬3D馬祖、數位走讀馬祖等各項數位應用，讓在台的馬祖鄉親使用智慧型手機及數位看板，感受擺暝慶典的魅力。（編輯：翟思嘉）1130223