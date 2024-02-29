法人：小型線性滑軌與中國市況影響台廠3月訂單

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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）工具機關鍵傳動元件市況備受關注，日系法人評估，中國市況需求漸回正軌，3月台廠訂單能見度將是關鍵，應用在消費電子製造產線的小型線性滑軌，需求正提升，有機會成為上銀和亞德客-KY今年營運成長動能之一。

工具機市況備受關注，台灣機械工業同業公會日前分析，工具機訂單漸回溫，台灣工具機暨零組件同業公會預期，今年產業產值目標小幅成長。

觀察工具機關鍵線性滑軌元件市況，日系外資法人27日報告分析，中國市場景氣逐漸回到正軌，主要台廠包括上銀等在3月訂單能見度概況，將是評估終端市場需求是否明朗的關鍵月。

從需求端來看，日系法人分析，應用在消費電子製造產線的小型線性滑軌產品需求正在提升，有機會成為驅動包括上銀和亞德客-KY今年營運的動能之一。

本土投顧法人日前報告指出，上銀線性滑軌的訂單能見度，已從去年第4季的1.5至2個月，拉長至目前約2至2.5個月。

上銀先前表示，去年11月之後中國市場接單有回溫跡象，整體市況仍待觀察，半導體、新能源、基礎建設、航太、自動化等應用傳動元件拉貨持穩。亞德客-KY預估，今年線性滑軌出貨目標較去年倍增，今年線性滑軌稼動率可較去年提升。

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法人預期，亞德客-KY今年線性滑軌業績可到人民幣8億元，主要受惠更多存貨單位（SKUs）和客戶端採用，預期若線性滑軌稼動率提高至60%至70%，毛利率可提升至40%。日系外資法人評估10年後，亞德客-KY在中國線性滑軌市場占有率可提升至30%。

觀察全球線性滑軌大廠，法人指出，上銀是全球第3大線性滑軌供應廠，僅次於日本THK和日本精工株式會社（NSK）。（編輯：郭無患）1130229