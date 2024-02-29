台電中油等招考放榜 共1387名、錄取率10.32%

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（中央社記者劉千綾台北29日電）台電、中油等國營事業112年新進職員甄試錄取、備取人員名單今天放榜，錄取總人數共1387名、備取427人，包括企管、機械以及電機等23個類別，平均錄取率約10.32%，新進職員將於4月17日至各事業機構報到。

經濟部今天發布新聞稿表示，台糖、台電、中油及台水等所屬事業機構112年新進職員甄試錄取、備取人員名單已於經濟部公布欄公告，並於甄試網站及各事業機構網站公布。

今年甄試錄取人數包括企管144人、人資7人、財會34人、資訊50人、統計資訊12人、政風16人、法務5人、地政29人、土地開發3人、土木138人、建築24人、機械206人、電機（一）446人、電機（二）27人、儀電112人、環工23人、職業安全衛生25人、畜牧獸醫3人、農業5人、化學9人、化工製程54人、生態8人、地質7人。

經濟部表示，合計23個類別，共錄取1387人、備取427人，平均錄取率依筆試到考人數計算約10.32%。

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經濟部表示，錄取人員將依總成績高低及志願，分發各事業機構任職，並統一於4月17日至各事業機構報到，報到地點及程序由各事業機構個別通知。

經濟部指出，未依事業機構通知報到者，即喪失錄取資格；但因兵役或分娩無法依通知時間、地點報到者，應檢具證明文件向各事業機構申請延後報到，並於申請延後事由消滅日起1個月內，向各事業機構申請報到，逾期未提出申請者，即喪失錄取資格。（編輯：郭無患）1130229