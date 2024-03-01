千金股強勢中小型股活潑 台股在萬九高檔震盪

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）美科技股創新高，台股今天早盤最高19041.92點，再創歷史新高點，盤中高檔震盪，金融回檔，但千金股強勢，中小型股活潑，大盤力拚站穩萬九之上。法人表示，大盤在萬九附近震盪，中小型股、具題材性以及低基期個股相對活潑。

美國通膨報告喜憂參半，美股收漲，那斯達克指數再創新高，台股今天開盤勁揚，重返萬九大關之上，盤中再創歷史新高，隨後金融回檔，人工智慧（AI）族群勁揚，電子股堅挺，台股在萬九高檔震盪。

到10時48分，台股加權指數18992.35點，上漲25.58點，漲幅0.13%，成交值約新台幣2287.35億元，其中電子漲0.49%，金融跌0.34%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群勁揚2.1%，航運股跌0.8%，代表中小型股的櫃買OTC指數上漲0.88%。

盤中主要電子權值股台積電和日月光投控小漲，聯發科小跌，鴻海力守平盤，AI概念股廣達漲2%，緯穎大漲逾6%，緯創漲3%，股價超過千元的高價股多數紅冬冬，達到「十五千金」。

台新投顧副總經理黃文清表示，台股早盤重返萬九大關並再創歷史新高，主要反映美股強勢以及科技股那斯達克指數再創新高走勢，不過盤中有部分獲利回吐賣壓跡象，大盤在萬九附近高檔震盪，中小型股、具題材性以及低基期個股相對活潑。

展望台股後市，黃文清指出，可觀察AI族群後續發展，留意已反映去年財報利多的科技股的3月營收表現，以及AI伺服器和個人電腦等類股在實際營收上的貢獻，3月開始也關注美國通膨和就業數據等，預期在資金面仍相對寬鬆的環境下，外資持續緩步回流台股。（編輯：張均懋）1130301