愛美商機爆發 全台美甲美睫家數、銷售額5年倍增

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（中央社記者張璦台北1日電）流行風潮帶動下，財政部統計處指出，年輕女性喜愛的美甲美睫服務，相關家數及銷售額近5年增逾倍，從民國107年1587家、新台幣14億元，激增到112年3523家、30億元。

隨社會環境與國民經濟水準提升，美髮美容已為多數人生活常見開銷。財政部統計處發布統計通報指出，觀察美髮及美容美體產業，112年總計3.5萬家，銷售額466億元，但因產業趨於成熟及市場逐漸飽和，近年家數、銷售額雖多維持成長態勢，但107年至112年，5年間增幅僅分別為15.5%、23%。

財政部統計處指出，整體美髮及美容美體業中，家數、銷售額占比均以美髮業最高，歷年皆逾6成，美容美體業占約2至3成居次；同時，美甲美睫業占比雖不及1成，不過，家數及銷售額增速驚人，5年間增逾1.2倍，從107年1587家、銷售額14億元，到112年時家數達3523家、銷售額攀升至30億元。

財政部統計處分析，主要是因近年流行風潮帶動，以及結婚人數減少導致部分新娘秘書轉投入市場，使深受年輕女性喜愛的美甲美睫服務，如雨後春筍般湧現，且遍布全台。

進一步觀察全台22縣市，財政部統計處指出，5年間美甲美睫業家數翻倍增長的有16個、銷售額翻倍增長的有18個；同時，仍以六都為主要分布地區，112年六都家數合占整體76%、銷售額合占82%。

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財政部統計處表示，其中台北市因市場開發較早漸趨飽和，美甲美睫業銷售額為全國之最、112年達6.7億元，但5年間增幅較低，不及6成；其餘五都屬高速成長階段，增幅逾1倍。

此外，財政部統計處指出，檢視近年職業訓練課程統計，在市場及人才需求驅動下，美甲美睫相關課程數倍增，112年有153期，5年間增3.8倍；其中美甲課程占比逐步走升，112年已達約72%；另專屬新住民課程，112年開班9期，凸顯該族群對相關訓練課程的需求。（編輯：楊凱翔）1130301