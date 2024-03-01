更多編輯台推薦新聞：
服務業缺工拉近薪資 兩性同酬日較112年進步4天
生活

服務業缺工拉近薪資 兩性同酬日較112年進步4天

嘉義車站第一代轉車台迄今116年 指定古蹟現地保留
文化

嘉義車站第一代轉車台迄今116年 指定古蹟現地保留

中央社團協續約 有薪家庭照顧假、產假各增1天
生活

中央社團協續約 有薪家庭照顧假、產假各增1天

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水
科技

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

愛美商機爆發 全台美甲美睫家數、銷售額5年倍增

2024/3/1 15:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北1日電）流行風潮帶動下，財政部統計處指出，年輕女性喜愛的美甲美睫服務，相關家數及銷售額近5年增逾倍，從民國107年1587家、新台幣14億元，激增到112年3523家、30億元。

隨社會環境與國民經濟水準提升，美髮美容已為多數人生活常見開銷。財政部統計處發布統計通報指出，觀察美髮及美容美體產業，112年總計3.5萬家，銷售額466億元，但因產業趨於成熟及市場逐漸飽和，近年家數、銷售額雖多維持成長態勢，但107年至112年，5年間增幅僅分別為15.5%、23%。

財政部統計處指出，整體美髮及美容美體業中，家數、銷售額占比均以美髮業最高，歷年皆逾6成，美容美體業占約2至3成居次；同時，美甲美睫業占比雖不及1成，不過，家數及銷售額增速驚人，5年間增逾1.2倍，從107年1587家、銷售額14億元，到112年時家數達3523家、銷售額攀升至30億元。

財政部統計處分析，主要是因近年流行風潮帶動，以及結婚人數減少導致部分新娘秘書轉投入市場，使深受年輕女性喜愛的美甲美睫服務，如雨後春筍般湧現，且遍布全台。

進一步觀察全台22縣市，財政部統計處指出，5年間美甲美睫業家數翻倍增長的有16個、銷售額翻倍增長的有18個；同時，仍以六都為主要分布地區，112年六都家數合占整體76%、銷售額合占82%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

財政部統計處表示，其中台北市因市場開發較早漸趨飽和，美甲美睫業銷售額為全國之最、112年達6.7億元，但5年間增幅較低，不及6成；其餘五都屬高速成長階段，增幅逾1倍。

此外，財政部統計處指出，檢視近年職業訓練課程統計，在市場及人才需求驅動下，美甲美睫相關課程數倍增，112年有153期，5年間增3.8倍；其中美甲課程占比逐步走升，112年已達約72%；另專屬新住民課程，112年開班9期，凸顯該族群對相關訓練課程的需求。（編輯：楊凱翔）1130301

#財政部統計處
#統計處
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.56