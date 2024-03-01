3大支柱助去年獲利創高 京城銀看好半導體S廊帶效益

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（中央社記者羅元駿台北1日電）京城銀2023年獲利創新高，主因受放款業務、投資收益與呆帳回收3大支柱貢獻。展望今年，董事長戴誠志持續看好表現，並期待南部半導體S廊帶的外溢效益。

京城銀今天召開法人說明會，去年獲利有3大支柱貢獻，展望今年業績仍專注授信業務動能和利差提升、核心存款的穩定性和資金成本控管3個策略目標。今年將發配3元現金股利，盈餘發配率達53%，戴誠志期許未來配發率維持一定水準，「不再當小氣的銀行」。

京城銀表示，2023年淨收益新台幣99.72億元，營業費用率呈下降趨勢，獲利表現反彈回升，去年每股盈餘（EPS）5.59元、每股淨值45.1元，淨收益、EPS與每股淨值均創下史上新高。淨利差（NIM）與存放款利差（Spread）則在去年第1季谷底後逐步回升，戴誠志指出，存款中以定期存款增加最多，並關注新台幣300萬以下的核心存款增長。

放款部分，京城銀仍以台幣企金、中小企業為主，不走利率競爭搶客，去年大企業放款占比跌破10%。戴誠志表示，京城銀為雲嘉南地區型銀行，受惠於國家半導體S廊帶政策，嘉義、台南等受科技外溢效應，帶動周邊餐飲、健身房等企業營運資金需求，長期看好S廊帶的可觀效益。

南部高科技S廊帶，指以南科、路竹、楠梓等園區，進一步擴大到嘉義及屏東，以半導體設備和材料為主的科技走廊。

戴誠志表示，S廊帶區域隨著科技人才進入、收入提升，預期可增加京城銀的存款，戴誠志指出，目前核心存款共有33億，而全行存款目前約為3000億元。

外界關注的金融投資方向，戴誠志指出，去年主要購入存續期較短、殖利率較佳的國內債券，目前國內債投資金額約在400億元上下。

海外債券投資部分則出售短天期、殖利率較低的海外債券，並未增加部位，去年降至10.92億美元。戴誠志指出，主要考量匯率及利率倒掛問題，持有美債目前1年就需支出約15億元的避險成本，整體而言，海外債投資呈存續期間增長、平均收益率提高，並強調京城銀相當注重風險控管與資產品質。

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戴誠志透露對台股的布局，去年有部分AI相關股票獲利了結，今年持續投資但策略改變，目前股票投資標的種類多、週轉快，並強化投資額度、嚴格停損、流動性管理等風險控管機制。

展望國內總體經濟，戴誠志分析，政府對於油電價格的凍漲，產生「台灣特色的通貨膨脹」，但近期電價調整議題，環保、綠能等成本增加以及國內產業缺工問題，戴誠志預測未來新台幣利率下跌空間有限。（編輯：楊蘭軒）1130301