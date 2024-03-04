支撐油價 沙烏地延長自願減產每日100萬桶到6月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社利雅德3日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯今天宣布，每日產油量自願減少100萬桶的措施將會延長到6月，藉以支撐石油價格。

法新社報導，能源部一位消息人士告訴沙烏地新聞社（Saudi Press Agency），沙烏地「2023年7月實施的每天自願減產100萬桶將會延長到2024年第2季結束」。

「之後，為支持巿場穩定，此一額外減產數量將視巿場狀況逐漸恢復。」

報導指出，在與「石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）部分國家協調後」，作出上述決定。OPEC+是沙烏地和俄羅斯共同主導的23個成員的集團。

在俄羅斯宣布今年第2季每日將減產近50萬桶後，沙烏地於同日宣布延長減產。

利雅德去年6月於OPEC+會議後首度宣布自願性減產。數個OPEC+成員去年4月出人意表決定每日自願減產逾100萬桶，油價一度獲得支撐，但是反彈無法持久。

OPEC+於2022年10月同意每日減產200萬桶，引發與美國總統拜登政府關係緊張。華府當時抨擊此舉猶如在烏克蘭戰爭議題上選邊挺俄。

沙烏地今天的決定意味利雅產量將維持在每日900萬桶，遠低於產能1200萬桶。（譯者：何宏儒）1130304