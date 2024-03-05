台新藥眼科術後藥獲FDA核淮上市 搶攻13億美元市場

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（中央社記者曾仁凱台北5日電）台耀化學子公司台新藥今天公告，其眼科術後消炎止痛藥4日接獲美國食品藥物管理局（FDA）通知，通過新藥申請審查，取得上市核准，目標今年中展開銷售，搶攻13億美元市場。

台新藥開發的眼科手術後消炎止痛藥物APP13007，去年8月與眼科生技製藥公司Eyenovia簽訂美國獨家授權合約，由Eyenovia負責美國市場銷售，台新藥負責供貨。

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根據台新藥公告說明，目前美國每年約執行700萬例眼科手術，類固醇及類固醇複方的眼科用藥市場達13億美元，在藥證取得後，台新藥APP13007將可進入此市場，爭取商機。

台新藥董事長程正禹先前表示，APP13007除了鎖定白內障手術為最大宗市場，未來也將擴大適應症至青光眼市場。另外，公司於2021年將APP13007的大陸與港澳市場授權給遠大醫藥銷售，遠大去年在大陸展開3期臨床試驗。法人分析，大陸眼科手術的規模僅為美國1/5，隨著大陸白內障及近視人口快速成長，未來成長空間大。（編輯：張均懋）1130305