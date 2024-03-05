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人力銀行：3月職缺107.8萬創高 AI顧問提高媒合率

2024/3/5 17:15
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（中央社記者劉千綾台北5日電）年後迎來轉職潮，104人力銀行指出，3月同時有5.6萬家徵才企業同時搶才，創歷來最多，合計釋出107.8萬個工作機會，為同期新高紀錄。為協助求職和企業端媒合，人力銀行也透過導入AI協助履歷生成、職缺推薦，縮短招募天和提高成功率。

年後轉職潮恰逢缺工挑戰，根據人力銀行統計，截至3月，同時有5.6萬家企業同時搶才，共釋出107.8萬個工作機會，創下同期最多，但找工作人數只有59.5萬名，反映出人力市場供不應求。

企業缺工面臨「內憂外患」，104資訊科技集團總經理黃于純指出，2022年與2021年相比，企業徵才招募天數從45.5天提升至47.7天、延長2.2天；員工自願離職率也從12.8%提高至19.9%、增加7.1%。

至於如何透過導入AI協助求職者，黃于純表示，透過AI生成履歷、提出建議、找到亮點、推薦職務、線上互動，幫助求職者成為企業青睞的好人才，提升與企業媒合成功率12%；徵才企業方面，藉由AI建立關鍵人才庫，招募天數有效縮短30％。

此外，人力銀行表示，發展雇主品牌有助於企業攬才，其中對外部分，透過品牌形象經營以及求職者關係經營，提升「人才吸引力」；對內則是企業內部形象經營、員工關係經營，提升「員工留任力」。

人力銀行表示，實際導入雇主品牌的徵才企業，對外收到履歷件數與獲得求職者關注數將能提升4倍，對內留職意願也提升65%。

黃于純指出，求職者可分為兩大類，30%的求職者已開啟履歷表，104人力銀行針對這類求職者提供企業AI生成的職缺介紹，打中求職者需求；另外70%求職者屬於潛水型，含金量非常高。

為提高企業招聘效率，人力銀行表示，由AI顧問透過大數據評估求職者履歷、性格、薪資、活躍度、是否被其他企業儲備共5大指標，計算人才的魅力指數，推薦適合的關鍵人才，切齊求職與求才需求，招募天數縮短30%。（編輯：楊凱翔）1130305

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