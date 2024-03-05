IDC：2023第4季手機製造規模年增12.5%

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（中央社記者江明晏台北5日電）IDC發布報告指出，2023年第4季全球智慧型手機產業製造規模，季增14.3%、年增12.5%；由於市場需求仍弱，2024上半年全球智慧手機產業的出貨將趨於保守。

根據IDC（國際數據資訊）最新「全球智慧型手機供應鏈追蹤報告」研究顯示，在全球前10大品牌廠透過行銷、產品策略進行高、低階市場攻防戰的情況下，2023年第4季全球智慧型手機產業製造規模，相對第3季與2022年同期，分別大幅成長14.3%與12.5%。

IDC資深研究經理高鴻翔指出，由於最終市場需求仍弱，大廠競爭考量下的出貨增加已推高通路庫存，加上隨著政府補貼減少、供應商限縮產能以減少虧損造成零組件成本逐步上升，2024上半年全球智慧手機產業的出貨將趨於保守。

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他表示，從產業結構來看，隨著高階市場需求逐漸回歸理性，在5G手機成長低於預期、廠商側重低階產品發展的影響下，未來設計外包可能維持2023年第4季全球智慧型手機40%的比重。

展望未來發展，IDC指出，隨著國際政經局勢未見明顯改善，在供應鏈上下游的保守態度下，預料全球智慧手機產業將維持相對平緩成長、朝競爭格局變化不大的方向發展。（編輯：楊蘭軒）1130305