中磊2023年稅後淨利創新高 今年看好南亞市場動能

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（中央社記者潘智義台北5日電）電信寬頻設備廠中磊董事長王煒今天表示，寬頻網路已是數位經濟重要基礎建設，看好網通基礎建設帶來商機，今年南亞市場的成長可期，正可補足歐洲市場調整過程的不足。

王煒今天在法人說明會後受訪時表示，市場原本關注網通市場的開放性無線接入網路（Open Radio Access Network；O-RAN），但現在卻進一步改成人工智慧（AI）無線接入網路，鎖定公用伺服器應用市場及衍生的商機，AI可以扮演關鍵角色，雖然中磊的產品不和AI伺服器廠競爭，但其相關應用帶來的商機可期。

中磊評估，今年5G網路可望進一步深入市場，在光纖到用戶前的任何節點都是商機，如固定式無線接取裝置（FWA）、客戶端設備（CPE）都可搶占市場。

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王煒說明，今年的產能配置為菲律賓新廠占4成、中國廠3成、印度廠2成、墨西哥與台灣廠占1成。

中磊電子今天也公布2023年第4季暨全年營運成果，去年合併營收新台幣625.8億元；受惠於產品策略得宜，全年毛利率達16.4%，為近5年最佳，歸屬母公司稅後淨利為23.9億元，年增24.3%，去年合併每股稅後盈餘（EPS）為9.17元；稅後淨利及EPS皆創歷史新高。（編輯：潘羿菁）1130305