迎世界行動通訊大會 中磊秀5G、雲端智慧及數位城市

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（中央社記者潘智義台北16日電）迎接世界行動通訊大會，電信寬頻設備廠中磊電子今天宣布，將參展5G、雲端智能分析平台、數位城市服務3大主軸解決方案，與全球專家就下世代通訊技術與服務交流。

世界行動通訊大會（2024 MWC；Mobile World Congress）將在2月26日至29日於西班牙巴塞隆納舉行，中磊董事長王煒將親自領軍，參展此全球規模最大的通訊技術盛會。

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中磊表示，5G技術高速傳輸、低延遲、大量連網裝置連接等通訊特性，將改變產業的營運管理模式，此次參與世界行動通訊大會將展出完整5G解決方案，包括全系列毫米波（mmWave）、Sub-6GHz小型基地台以及5G固定無線接入客戶終端設備（FWA CPE），可優化5G訊號覆蓋，擴增資料傳輸容量，滿足都會地區高密度網路流量需求。

中磊將動態展示雲端智慧分析平台，協助營運商即時掌握用戶終端設備部署狀況、網路效能、智慧警示等，以減少客訴及降低維運成本；並將同步展示數位城市服務解決方案，提供整合物聯網和5G、WiFi覆蓋的城市級監控服務，有效提升城市維安和智慧城市效能。（編輯：林興盟）1130216