臉書IG當機影響數十萬用戶 資安概念股走揚

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（中央社記者吳家豪台北6日電）臉書（Facebook）和Instagram 5日晚間因技術問題全球大當機，影響數十萬用戶，經搶修後已恢復正常。當機消息帶動投資人關注資安議題，儘管大盤今天開低，多檔資安概念股仍逆勢走揚。

安瑞-KY早盤最高觸及29.85元，漲幅約5.48%；神準最高達到235.5元，漲逾2%。

其他資安概念股包括敦陽科、零壹、安碁資訊、資通，早盤漲幅在1%以內，普鴻、是方走弱下跌約2%。

根據斷線追蹤網站Downdetector.com，Meta旗下社群平台臉書和Instagram當機從美國東部時間上午10時（台北時間5日晚間11時）左右開始，逾30萬臉書用戶和約4萬Instagram用戶通報出現故障，最高峰時有逾55萬臉書用戶和約9萬2000個Instagram用戶通報。

Meta發言人史東（Andy Stone）透過社群媒體X平台表示：「今天稍早，一個技術問題造成人們使用一些服務時遭遇困難，我們已為所有受到影響的人解決這個問題。」（編輯：張均懋）1130306