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華爾街日報：Meta平台疑促非法藥物交易 美檢調查

2024/3/16 23:18
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（中央社紐約16日綜合外電報導）美國「華爾街日報」今天引述文件和知情人士報導，美國維吉尼亞州檢察官正在調查美國社群媒體公司Meta旗下平台如臉書（Facebook）等是否促進非法藥物販售，並從中獲利。

路透社報導，根據「華爾街日報」（The Wall Street Journal）的說法，美國檢方為了大陪審團的刑事調查，去年對Meta發出傳票，並持續索取Meta旗下平台的非法藥物相關內容及透過平台非法販藥的相關紀錄。

華爾街日報指稱，美國食品暨藥物管理局（FDA）也一直在協助調查。但報導強調，調查並不一定最後會有犯罪起訴。

報導引述Meta發言人透過聲明表示：「販售非法藥物違反我們的政策，我們努力在提供的服務中查找這類內容，並予以移除。」

Meta發言人據報還說：「Meta積極配合執法當局，協助打擊非法藥物的販售和傳遞。」

相關檢察官辦公室和美國食品暨藥物管理局的發言人皆婉拒對華爾街日報發表評論。Meta、美國食品暨藥物管理局和維吉尼亞州檢察長辦公室也未立即回應路透社的置評請求。

Meta全球事務總裁克萊格（Nick Clegg）昨天在社群媒體平台X寫道，Meta已與美國國務院、聯合國毒品暨犯罪辦公室（UN Office on Drugs and Crime）及美國社群媒體平台Snapchat合作，協助打擊合成藥物在網上販售，並向用戶宣導相關風險。（譯者：王嘉語/核稿：張正芊）1130316

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