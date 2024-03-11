信錦打進低軌衛星供應鏈 交貨SpaceX今年放量

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（中央社記者曾仁凱台北11日電）軸承廠信錦多元布局策略有斬獲，成功打進低軌衛星供應鏈，去年開始試單交貨給SpaceX，今年將逐漸放量。信錦董事長陳秋郎樂觀預估，公司今年營收目標要比去年高個位數成長，且獲利成長有望優於營收成長。

信錦主管表示，公司打進SpaceX供應鏈，目前主要應用在衛星接收器和路由器，去年小量試單，今年出貨有望逐漸放量。雖然占公司今年營收比重頂多個位數，但利潤不錯，且未來有機會切進更多項目。

馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX，近年積極展開Starlink（星鏈）計畫，發射低軌道衛星群，提供覆蓋全球的高速網際網路接入服務。法人指出，Starlink的軸承相關零件原本由陸廠供應，但由於美中對抗等地緣政治因素，SpaceX分散供應鏈，找上在泰國有設廠的信錦。

信錦為老牌軸承廠，在顯示器、AIO（一體成型電腦）和電競電腦等領域擁有高市占率，惟過去幾年面對紅色供應鏈崛起，營運受到不小打擊，公司內部積極展開多元布局策略。

除了打進SpaceX供應鏈，信錦前2年宣示進軍折疊裝置市場，準備開花結果，其軸承獲導入折疊平板，客戶年初已在CES正式發表產品，預計今年內上市。另外信錦也積極鎖定韓系和美系客戶，下一步希望打進規模更大的智慧型手機市場。

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陳秋郎表示，疫後的PC市場庫存整理已告一段落，且AI PC掀起新的風潮，這是信錦的傳統強項，加上新的多元布局逐漸發酵，樂觀預估今年營收目標要比去年高個位數成長，而且獲利成長有望優於營收成長。

信錦上週五公布去年財報，全年營收87.69億元，年減10.6%，受惠產品組合改善、及成本控制效益顯現，信錦去年稅後純益6.42億元，較2022年大幅成長73%，每股純益5.12元，創下3年新高，董事會通過每股擬派股息約4.11元，股利配發率達80.2%。（編輯：張均懋）1130311