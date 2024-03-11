更多編輯台推薦新聞：
太魯閣園區生態監測 15年來首度中低海拔拍到水鹿
生活

太魯閣園區生態監測 15年來首度中低海拔拍到水鹿

實況野球世界總決賽奪季軍 台灣選手尤瑋鍾獻給天上外婆
運動

實況野球世界總決賽奪季軍 台灣選手尤瑋鍾獻給天上外婆

二戰後最全面UFO調查 五角大廈：查無外星人證據
國際

二戰後最全面UFO調查 五角大廈：查無外星人證據

專訪／奇軒推廣Tricking紅遍全球 YouTube破千萬訂閱台灣第1
生活

專訪／奇軒推廣Tricking紅遍全球 YouTube破千萬訂閱台灣第1

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
奧斯卡紅毯艾瑪史東薄荷綠立體禮服亮相 安雅泰勒喬伊魚鱗造型吸睛
首頁 / 證券

信錦打進低軌衛星供應鏈 交貨SpaceX今年放量

2024/3/11 08:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北11日電）軸承廠信錦多元布局策略有斬獲，成功打進低軌衛星供應鏈，去年開始試單交貨給SpaceX，今年將逐漸放量。信錦董事長陳秋郎樂觀預估，公司今年營收目標要比去年高個位數成長，且獲利成長有望優於營收成長。

信錦主管表示，公司打進SpaceX供應鏈，目前主要應用在衛星接收器和路由器，去年小量試單，今年出貨有望逐漸放量。雖然占公司今年營收比重頂多個位數，但利潤不錯，且未來有機會切進更多項目。

馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX，近年積極展開Starlink（星鏈）計畫，發射低軌道衛星群，提供覆蓋全球的高速網際網路接入服務。法人指出，Starlink的軸承相關零件原本由陸廠供應，但由於美中對抗等地緣政治因素，SpaceX分散供應鏈，找上在泰國有設廠的信錦。

信錦為老牌軸承廠，在顯示器、AIO（一體成型電腦）和電競電腦等領域擁有高市占率，惟過去幾年面對紅色供應鏈崛起，營運受到不小打擊，公司內部積極展開多元布局策略。

除了打進SpaceX供應鏈，信錦前2年宣示進軍折疊裝置市場，準備開花結果，其軸承獲導入折疊平板，客戶年初已在CES正式發表產品，預計今年內上市。另外信錦也積極鎖定韓系和美系客戶，下一步希望打進規模更大的智慧型手機市場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳秋郎表示，疫後的PC市場庫存整理已告一段落，且AI PC掀起新的風潮，這是信錦的傳統強項，加上新的多元布局逐漸發酵，樂觀預估今年營收目標要比去年高個位數成長，而且獲利成長有望優於營收成長。

信錦上週五公布去年財報，全年營收87.69億元，年減10.6%，受惠產品組合改善、及成本控制效益顯現，信錦去年稅後純益6.42億元，較2022年大幅成長73%，每股純益5.12元，創下3年新高，董事會通過每股擬派股息約4.11元，股利配發率達80.2%。（編輯：張均懋）1130311

#SpaceX
#信錦
#軸承
#低軌衛星
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.41