機械2月出口值年減12.9% 公會：景氣緩步回升

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（中央社記者鍾榮峰台北11日電）台灣機械工業同業公會今天公布出口統計，2月機械出口值18.52億美元，較去年同期減少12.9%，主要是農曆春節工作天數少，公會預期，機械設備訂單景氣逐漸回溫，預期在大環境景氣不變下，將呈現緩步回升。

機械公會下午公布2月機械出口值18.52億美元，較1月24.48億美元減少24.4%，比去年2月21.27億美元減少12.9%，出口值若以新台幣計算則為580.84億元，較上年同期減少9.6%。公會分析，2月因為農曆春節工作日減少因素，各類產品出口較去年同期均呈現下滑。

合計今年前2月台灣機械出口值43億美元，較去年同期減少2%，以新台幣計價約1342.74億元，較去年同期成長0.6%。

公會分析，前2月除工具機產品較去年同期負成長外，前兩大檢量測設備與電子設備，分別年成長8.4%與3.7%。

公會指出，工具機產業持續受到傳統燃油車市場減少與地緣政治衝突因素影響，加上日圓貶值，工具機外銷訂單受到影響，今年前2月工具機出口金額3.37億美元，較去年同期下滑16.8%。

台灣工具機暨零組件工業同業公會分析，2月受春節假期工作天數較少影響，工具機及相關零組件進出口表現未如預期。

從出口國來看，機械公會表示，今年前2月機械產品前3大出口市場包括美國（10.91億美元、占比25.4%）、中國大陸（9.29億美元、占比21.6%）、日本（3.3億美元、占比7.7%）。

展望機械業景氣，機械公會指出，1月機械外銷訂單較去年同期成長9.5%，目前看來機械設備訂單景氣逐漸回溫，預期在大環境景氣不變下，將呈現緩步回升。

觀察主要進出口市場表現，工具機公會指出，中國陷入通貨緊縮危機，整體出口衰退，內需不足也造成進口表現疲弱，加劇中國可能邁入通貨緊縮的擔憂，相較下印度與越南成為國際製造供應鏈分散布局的選擇。

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觀察新台幣匯率，機械公會指出，台灣機械產業以外銷為主，匯率成為影響接單能力關鍵因素，目前新台幣匯率走勢相較亞洲競爭對手國明顯強勢，分析去年1月至今年3月初，新台幣匯率貶幅2.84%，韓元貶值5.89%，人民幣貶值4.37%，日圓貶值14.78%。

公會指出，日圓不斷貶值影響，若新台幣匯率無法與競爭對手國貶值幅度接近，嚴重影響台灣機械設備外銷訂單。（編輯：楊凱翔）1130311