印度與EFTA簽署經濟協議 台商可望從中獲益

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（中央社記者林行健新德里11日專電）印度政府與歐洲自由貿易協會（EFTA）簽署貿易暨經濟夥伴協議（TEPA），將促進印度投資與出口。貿協駐印度人員認為，有意深耕印度的台商將可望從中獲益。

印度總理莫迪（Narendra Modi）昨晚在社群平台X說，印度與EFTA於10日簽署經濟協議，彰顯印度投入發展經濟，將為年輕人帶來更多機會。

EFTA有4個會員國，分別為挪威、瑞士、冰島和列支敦士登。

印度總理辦公室發布新聞稿，EFTA承諾在未來15年間對印度進行1000億美元的投資，創造100萬個直接就業機會。此外，協議也為印度出口商提供進入歐洲及全球市場的窗口。

根據協議，EFTA將為92.2%的稅目產品提供關稅減讓，涵蓋印度99.6%的出口產品；而印度則為82.7%的稅目產品提供關稅減讓，涵蓋EFTA95.3%的出口產品。

外貿協會駐清奈辦事處主任施育龍表示，有意深耕印度內需市場的台商，可以關注這項協議對印度科技創新研發帶來的機會，從事加工出口者則可審視產品項目是否有降稅的空間。

施育龍說，過去台商在越南的成功經驗，有很大程度就是因為越南與世界上許多主要的經濟體簽署多邊或雙邊協議，使得在越南從事加工出口的台商具有優勢。

他補充，如今印度製造在地緣政治的變動環境下更具優勢，外加具備世界最多年輕人口，是台商不可忽視的一塊大餅。（編輯：韋樞）1130311