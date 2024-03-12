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南部也掀小宅風 台南去年透天厝交易占比跌破5成

2024/3/12 11:42
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（中央社記者賴言曦台北12日電）南台灣過往以透天厝為房市交易主力，但觀察實價登錄，台南、高雄、屏東近10年透天厝交易量下滑。專家分析是居住習慣改變，加上房價走揚，讓買方偏向選擇總價較低的小宅或大樓物件。

住商機構企劃研究室統計實價登錄資料發現，台南市2014年透天厝交易量占比為53%，2023年跌到49%，高雄從31%跌到29%，屏東則從67%落到57%，跌幅最大。

價格方面，台南2014年在實價登錄的透天厝平均總價約新台幣880萬元，2023年漲至1357萬元，漲幅54%；高雄從平均993萬元漲到1500萬元，漲幅51%；屏東則從平均582萬元漲到939萬元，漲幅61%。

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住商機構大南區協理林祺博分析，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情加上新青安優惠房貸帶動，區域買盤主要都以首購、年輕族群支撐，這類買盤以小家庭為主，對居住坪數、房間數要求降低，且較青睞有電梯、物業管理的社區型大樓。

大家房屋企研公關主任賴志昶表示，除了購屋族群居住模式改變外，另一項主因包含房價大幅上漲，反觀購屋族群薪水漲幅不及房價，促使買方選擇總價帶較低的小宅或大樓型物件。（編輯：張良知、張均懋）1130312

#台南市
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