男女漸平權 去年地價稅納稅義務人性別差距創新低

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（中央社記者張璦台北14日電）財政部統計處今天發布統計通報指出，民國112年地價稅納稅義務人性別差距降至6.2個百分點，寫新低紀錄，顯示男女取得土地所有權的機會，漸趨平等；若以平均每戶開徵面積觀察，男性大於女性，但平均每坪地價，則是女性高於男性。

財政部統計處表示，地價稅開徵戶數穩定成長，112年為864萬戶創新高，較107年增加7.1%，縣市中，以新北市占18.5%最多，其次為高雄市占11.5%，6都共占7成。

財政部統計處指出，女性納稅義務人占比逐年提升至112年的47%，5年來增加0.7個百分點，男、女性差距縮至6.2個百分點，為歷年最小，顯示男女取得土地所有權的機會漸趨平等。

財政部統計處表示，縣市別方面，112年僅雙北女性占比高於男性，分別為53.1%、 51.5%，基隆、桃園接近5成，其餘縣市均低於5成；與107年比較，各縣市女性占比均有提高，尤其以連江、金門分別增3.5、1.7個百分點較多。

財政部統計處指出，整體而言，約4成縣市的女性，擁有土地所有權比重高於全國均值，且多為都會城市。

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同時，財政部統計處指出，近年男性持有土地平均每戶開徵面積約為女性的1.6倍，但換算每坪地價後，女性持有土地的平均地價反而較高，約為男性的1.4至1.5 倍，且各縣市大多存有此種現象。

此外，觀察納稅人年齡級距分布，財政部統計處表示，受人口高齡化影響，65歲以上納稅人占比由107年27.7%，大幅升至112年33.2%，5年來增加5.5個百分點。隨女性工作年資、所得提高及財富累積等因素影響，30歲以上年齡層的女性占比逐漸提高，112年65歲以上族群中，女性占比更接近5成。（編輯：楊凱翔）1130314