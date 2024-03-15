宏泰人壽改善財務 2023年底RBC淨值比雙雙達標

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（中央社記者謝方娪台北15日電）宏泰人壽2023年6月底資本適足率（RBC）降至145.82%、淨值比降至2.42%，宏泰人壽今天表示，透過改善商品設計、強化風控機制、強化業務推動、處分不動產等4路並進，2023年底RBC及淨值比已雙雙達標。

截至2023年6月底止，有3家壽險公司RBC或淨值比低於金管會要求的最低法定門檻，包括宏泰人壽、三商美邦人壽及新光人壽。保險業2023年12月底經會計師核閱的RBC及淨值比則將於今年3月底出爐。

宏泰人壽今天公布，在新任董事長李啓賢及總經理湯維華帶領經營團隊變革下，2023年12月底資本適足率及淨值比等財務指標已符合法定標準；今年為宏泰人壽成立30週年，將以嶄新氣象迎向下一個30年。

宏泰人壽坦言，自2022年起，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐、國際政經環境動盪不安、美國猛烈升息、外匯避險成本居高不下，對宏泰人壽財務造成極大衝擊，導致資本適足率及淨值比一度未能通過法令要求。

不過，宏泰人壽指出，經過經營團隊努力，資本適足率及淨值比已有效提升，除了資本適足率達標外，淨值比拉高至3.2%，已符合法定標準，2023年更創下近年最大獲利、逾新台幣70億元，足見宏泰人壽財務體質及市場風險承擔能力轉佳。

宏泰人壽表示，自2023年起，公司積極落實財務改善計畫，4管齊下推變革，包含在商品設計面加強監控商品流程，確保銷售利潤；強化風管機制，預防可能的虧損；在業務推動面成立客群工作小組，透過市場細分，讓保險商品更貼近保戶需求；在投資面適時調整投資組合以因應變化莫測的金融情勢，並處分投資性不動產挹注獲利。

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宏泰人壽指出，除了開源外，公司也有效進行成本撙節，努力讓財務數字在短期內逆轉勝。

宏泰人壽說明，財務數字回穩象徵全新開始，經營團隊將回歸單純保險本質的經營策略，研發創新保險商品、完善資產負債管理、全力提升投資收益率，並以保障型與高齡化商品為銷售主力，創造並提高新契約服務邊際價值，為順利接軌IFRS 17（國際財務報導準則第17號公報）及TW-ICS（台版新一代清償能力指標）努力。（編輯：潘羿菁）1130315