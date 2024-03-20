工研院攜手Arm在台設東亞首座驗證中心 助節省成本可望創三贏

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（中央社記者張建中台北20日電）工研院今天宣布與半導體智財廠安謀（Arm）攜手，在台灣成立「ITRI･Arm SystemReady驗證中心」，這是Arm在東亞首座驗證中心。Arm台灣總裁曾志光預期，將為台灣產業、工研院及Arm創造三贏局面。

工研院與Arm今天共同召開記者會，曾志光與工研院副院長張培仁出席，宣布在台灣成立「ITRI･Arm SystemReady驗證中心」。這是Arm繼美國、歐洲與印度後，第4座驗證中心，並是東亞首座驗證中心。

張培仁說，英國對先進科技及高品質論文貢獻很大，據統計全球有10%科技論文來自英國。Arm的核心是系統晶片的「心臟」，可以推動各種運算。

張培仁表示，這次與Arm合作在台灣成立驗證中心，可望創造三贏局面。台灣廠商過去晶片採用Arm核心，要送到英國或美國驗證，未來可以在台灣驗證，將可加速廠商驗證時間，並節省成本，對台灣產業將有很大幫助。

張培仁說，透過與Arm合作，工研院可以向Arm學習，讓工研院執行政府晶創計畫的團隊能夠執行更好，工研院同時可以協助Arm在台灣及亞洲區建立驗證能力，擴展業務。

曾志光表示，2020年至2023年全球有超過100個產品通過Arm SystemReady驗證，包含研華、研揚、華碩及聯發科等產品，預期未來進行驗證的產品將呈指數型成長。

曾志光說，一般進行產品驗證需要6至9個月時間，隨著台灣驗證中心成立，可望大幅縮短數個月時間，預期與工研院合作可望達成「一加一大於二」的效果，創造三贏局面，期望台灣驗證中心成為全球規模最大的驗證中心。（編輯：張均懋）1130320