結束負利率日圓卻重貶 哈日族換匯回到0.213元甜甜價

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（中央社記者潘姿羽台北20日電）日本央行19日宣布結束負利率政策，是日銀長期貨幣寬鬆政策轉捩點，但日圓不升反貶，今天更一舉摜破151價位，下探逾4個月低點。根據台銀最新日圓現鈔賣出價，已經重回3月初的0.213元價位。

日本中央銀行日本銀行19日宣布結束負利率政策，這是自2007年2月以來首次升息，也是日銀長期貨幣寬鬆政策的轉捩點。

原本按照市場預期，日本央行結束負利率政策後，日圓可望擺脫積弱態勢，轉為升值，不過昨天日本央行宣布後，日圓兌美元應聲走貶，重摔至150價位。

日圓兌美元今天貶勢未歇，一舉摜破151關卡，下探逾4個月新低。匯銀人士分析，市場預期日本央行未來幾個月不會有更進一步的升息舉動，雖然19日宣布升息，短期反而有「利多出盡」的味道，加上美日利差因素仍在，日圓不升反貶。

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台灣哈日族迎來轉機，先前市場提前反映日本央行升息題材，3月上旬日圓兌美元強勢升值，導致新台幣換日圓現鈔匯價，3月4日還有0.2132元，11日已經達到0.2177元，若以旅費5萬元台幣換算，差了一週，就少了4800多日圓，相當於近5碗拉麵的價格。

但在日圓急貶之下，根據台銀今日最新日圓現鈔賣出價，重回0.2136元，為近期相對低檔，讓先前扼腕、以為甜甜價不再的哈日族可以稍微鬆口氣。（編輯：林淑媛）1130320